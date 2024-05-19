تامر أمين: مرعوب من نتيجة مباراة الأهلي والترجي (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إنه مرعوب من نتيجة مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بتونس والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف، قائلا: “ أنا بترعب منها ، بسميها النتيجة الفخ”.

جمهور الأهلي سعيد بعدم استقبال هدف في تونس

وأضاف تامر أمين، خلال برنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، مساء اليوم: “جمهور الأهلي سعيد أنه لم يستقبل هدف و مباراة الذهاب عدت على خير لكن الأمر مقلق”.

وتابع تامر أمين: “أمس كان هناك تقبل فكرة الاهلي أنه يلعب خارج الأرض ويريد الخروج بأقل الخسائر وعلى الأقل اذا لم يسجل لا يستقبل أهداف، معقبا: ”الغريب الحقيقة هو تحفظ الترجي.. أمس لا توجد فرصة باستثناء اول فرصة في اول دقيقة استغلو فيها خروج علي معلول ولعبو في ظهر الباك الشمال".

وأوضح تامر أمين، أنه في الـ 90 دقيقة الترجي ضغط و هاجم و لترجي كان يلعب بمنتهي الحذر "مش عايز يفتح و مش عايز يستقبل هدف وكمان بيلعب بنفس الفكر بتاع الاهلي لو مجيبتش ميدخلش، غريبة فلسفة فريق كبير بيلعب على أرضه".

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن الفريق قدم مستوى جيدًا أمام الترجي التونسي خصوصًا خلال الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن لقاء الإياب سيكون مختلفًا، ولا بد من وجود صلابة دفاعية للاعبي فريقه، وأيضًا شكل هجومي منظم لتحقيق اللقب.

وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي: المباراة كانت قوية، والشوط الأول لم نقدم المستوى المطلوب، ولكن اختلف الوضع في الشوط الثاني وكنا أفضل، انتهى الشوط الأول في رادس، والمباراة الثانية في القاهرة.

وأضاف: لقاء الإياب يتطلب الدفاع جيدًا في القاهرة على أرضنا، ومن ثم المغامرة الهجومية من أجل تحقيق المكسب.

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت المقبل.





