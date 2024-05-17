رفع العلم المصري داخل مقر الوكالة الدولية لبحوث السرطان بـ "ليون"

بعد انضمام مصر لعضويتها..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فوز الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، بعضوية المجلس العلمي للوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC، وذلك بالانتخاب خلال انعقاد مجلس إدارة الوكالة بمقرها في مدينة ليون الفرنسية.





وهنأت الدكتورة اليزابيث ويديرباس ، مدير الوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC الدكتور هشام الغزالي، بانتخابه عضوا بالمجلس العلمي للوكالة، معربة عن تقديرها لدوره في جهود مكافحة السرطان، وثقتها في قدرته على دعم الجهود العالمية للوكالة مع انضمامه للمجلس العلمي.

يذكر أن الدكتور هشام الغزالي يتولى رئاسة اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ويعمل استاذاً لطب الأورام، ومديراً لمركز الأبحاث بجامعة عين شمس، ومشاركاً رئيسيا في المبادرة العالمية للقضاء على سرطان الثدي التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

كانت الوكالة قد أعلنت انضمام مصر إلى عضويتها رسمياً خلال أعمال الدورة الحالية رقم 66 لمجلس الإدارة، لتكون بذلك العضو رقم 29 في الوكالة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتم رفع العلم المصري داخل مقر الوكالة بمدينة ليون الفرنسية في احتفالية حضرها الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة ممثلاً عن وزارة الصحة والسكان، والسفير خالد عطالله القنصل العام لجمهورية مصر العربية، بالبعثة الدائمة للأمم المتحدة بجنيف ممثلاً عن وزارة الخارجية .