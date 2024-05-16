انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج

انطلقت فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج لخدمة أهالى قرية أولاد يحيى.

ونظم القافلة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس بالتعاون مع مشروع دار وسلامة في إطار المشروع القومى لمؤسسة حياة كريمة وبتمويل من مؤسسة ساويرس للتنميةالإجتماعية و بمشاركة مؤسسة صناع الحياة مصر و التى تستمر على مدار يومين .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية و اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنسيق طبي الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب الشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف إداري اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حرص جامعة عين شمس على تحقيق الدور المجتمعى

وأوضحت الدكتورة غادة فاروق حرص إدارة الجامعة والقطاع على تحقيق الدور المجتمعى الذى تتبناه جامعة عين شمس بتنفيذ مشروع دار وسلامة بقرية أولاد يحيى والذى يأتى تتويجاً للجهود المكثفة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية ومؤسسة صناع الحياة ومحافظة سوهاج وتفعيلاً لبروتوكول التعاون الذى تم توقعية فى مارس 2023 مع وزارة التخطيط، ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية والجامعة، لتطوير القرى الأكثر احتياجاً تحت مظلة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"

ونوهت نائب رئيس جامعة عين شمس حرص إدارة الجامعة على تنفيذ عدد من القوافل التنموية الشاملة المتميزة لخدمة أهالى القرى الأكثر احتياجا فى مختلف المحافظات و بشكل دائم على مدار العام للإسهام فى تطوير وخدمة المجتمع في إطار أهداف التنمية المستدامة لمصر 2023، من تحقيق العدالة الاجتماعية التي تركز على البعدين البشري بتحقيق حياة كريمة، وصيانة حقوق الإنسان، وتحقيق التكافؤ في الفرص.

واستقبل اللواء طارق محمد محمد الفقي محافظ سوهاج و دكتور أحمد القاضى نائب محافظة سوهاج وفد من قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، و ممثلين عن وزارة التخطيط ، ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية ، ومؤسسة صناع الحياة ، وقيادات وحدة حياة كريمة بالمحافظة،

للوقوف على ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة بمشروع "دار وسلامة " والتى تضمنت عمل بحث حالة للأسرة الفقيرة المرشحة للتدخل ، وتحديد الأسر الأكثر إستحقاقاً ، واعتماد الحالات المستحقة والمطابقة للشروط والمعايير ، كما تم رصد المنازل التى تحتاج إلى خدمة توصيل مرفق الصرف الصحي، و خدمة توصيل مرفق المياة ( تم إستهداف 60 وصله ثم تم توسيع الوصلات إلى 500 وصلة مياه لتغطية الإحتياجات) ، والتعاقد مع شركة المياة والصرف الصحي واستخراج التصاريح اللازمة لذلك ، كما تم مناقشة التحديات التى واجهت عملية التنفيذ وكيفية التغلب عليها .

وكذلك متابعة أعمال القافلة التى تضم محور طبي و توعوي و محو أمية وذلك بمشاركة كليات " كلية الطب - كلية التمريض - كلية الصيدلة - كلية طب الأسنان - كلية التربية النوعية" و مركز تعليم الكبار

وشهدت عيادات القافلة إقبال كثيف فى مختلف التخصصات " باطنة - أطفال - نساء - جلدية - رمد - أنف وأذن - قلب - صدر - جراحة أوعية دموية جراحة مخ وأعصاب - أسنان - تخاطب " وصيدلية تقدم خدمتها الدوائيه بالمجان إلى جانب عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال و حملات توعية و فتح فصول

للراغبين فى التحرر من الأمية

كما تم إجراء جلسة تشاورية مع أهالى القرية، والمسؤولين لإستطلاع أراهم فى المشروعات الجاري تنفيذها ، والتحديات التى تواجه المواطنين فى القرية و رصد احتياجتهم وتقديم التدخلات العاجلة لهم ، وقد أبدى أهالى القرية سعادتهم باختيار الأسر الأولى بالرعاية ، ثم قام الوفد بإجراء زيارة ميدانية للقرية لتفقد عدد من منازل الأسر الأولى بالرعاية والمشروعات التنموية الجارى تنفيذها ضمن مشروع "حياة كريمة" .