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الخميس 16 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المرأة العربية تعقد ندوة عن: "ضحايا غير مرئيات: نساء المهاجرين المتروكات ورائهم"

منظمة المرأة العربية
منظمة المرأة العربية

تعقد منظمة المرأة العربية يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 مايو2024 ، افتراضياً عبر تطبيق زووم، ندوة علمية لعرض ومناقشة دراسة بعنوان: "ضحايا غير مرئيات: نساء المهاجرين المتروكات ورائهم". وهي دراسة حالة تم إعدادها بالتعاون فيما بين المنظمة والجمعية العربية لعلم الاجتماع.

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المرأة العربية تهدي درع قادة الرأي العام للإعلامي سامي كليب

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مهرجان أسوان يناقش صورة المرأة في السينما العربية خلال عام بدورته الثامنة

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المرأة العربية تُعلن عن فتح باب التقدم لجائزة "الفتاة العربية والتكنولوجيا لعام 2024"

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منى الصبان بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: مدرسة السينما العربية حلم تحقق على أرض الواقع

نُفذت الدراسة على عينة من النساء في خمس دول عربية هي: (جمهورية مصر العربية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة المغربية)، وقام على إعداد دراسات الحالة خبراء/خبيرات من الدول العربية الخمس.

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