المرأة العربية تعقد ندوة عن: "ضحايا غير مرئيات: نساء المهاجرين المتروكات ورائهم"

تعقد منظمة المرأة العربية يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 مايو2024 ، افتراضياً عبر تطبيق زووم، ندوة علمية لعرض ومناقشة دراسة بعنوان: "ضحايا غير مرئيات: نساء المهاجرين المتروكات ورائهم". وهي دراسة حالة تم إعدادها بالتعاون فيما بين المنظمة والجمعية العربية لعلم الاجتماع.

نُفذت الدراسة على عينة من النساء في خمس دول عربية هي: (جمهورية مصر العربية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة المغربية)، وقام على إعداد دراسات الحالة خبراء/خبيرات من الدول العربية الخمس.