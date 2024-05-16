أشرف نصار يعلق على خماسية البنك الأهلي أمام المصري

علق اللواء اشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادى البنك الأهلى على فوز فريقه على المصرى في الدوري الممتاز.

وقال في تصريحات عقب المباراة:، “ فوز هام للغاية وفى توقيت أكثر من رائع والجهاز الفنى بقيادة كابتن طارق مصطفى تعامل مع المباراة بإحترافية شديدة واللاعبين قاتلوا فى الملعب منذ ضربة البداية وحتى صافرة النهاية ”.

وأضاف" تحدثت مع الجهاز الفنى واللاعبين عقب المباراة وطالبتهم بغلق ملف مباراة المصرى سريعا من أجل الاستعداد لمواجهة سيراميكا القادمة ومواصلة حصد النقاط".

حقق فريق البنك الأهلي فوزا كبيرا على نظيره المصري البورسعيدي بخماسية مقابل هدفين ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس لحساب منافسات الجولة ٢٣ من الدوري الممتاز.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة ٢٢ في المركز ١٤ ، بينما تجمد رصيد المصري عند نقطة ٣٧ في المركز الثاني.