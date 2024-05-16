الخميس 16 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حماس ترحب بعقد جلسات استماع في العدل الدولية للنظر في طلب جنوب إفريقيا

إسماعيل هنية رئيس
إسماعيل هنية رئيس حركة حماس

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب الذي قدّمته جنوب إفريقيا لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن استمرار العدوان وجريمة الإبادة ضد شعبنا، ونعتبرها خطوة مهمة على طريق تجريم الكيان المحتل الذي تجاهل قرارات المحكمة السابقة، وتمادى في عدوانه ضد شعبنا.

وثمنت حماس، بموقف جنوب إفريقيا المتابع لتفاصيل الإبادة الصهيونية بحق شعبنا، وإصرارها على تفعيل العدالة الدولية بما يضمن توقف الكيان عن ممارساته بحق شعبنا، وهو ما يتّسق مع ما صرح به رئيس المحكمة بتأكيده أن الإجراءات الاحترازية التي طالبت بها المحكمة لم تعالج تداعيات الإبادة الصهيونية ضد شعبنا، ما يستدعي اتخاذ المحكمة مزيداً من القرارات لإلزام الاحتلال بوقف العدوان، وانسحاب جيشه من كامل قطاع غزة، وفتح المعابر لدخول المساعدات بدون معوقات.
 

القسام توقع قوة صهيونية في فخ داخل رفح

وأعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها تمكنوا من استدراج قوة هندسة صهيونية وتفجير عبوة مضادة للأفراد فور وصولهم، ووقعوا بين قتيل وجريح في شارع جورج بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

مواد متعلقة

عاجل.. القسام توقع قوة صهيونية في فخ داخل رفح

إصابة 5 من موظفي مستشفى الكويت التخصصي وسط رفح

جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 وإصابة 14 من جنوده في غزة.. صور

حزب الله يشن هجومًا بمسيرات انقضاضية على مصنع ديفيد كوهين العسكري

حماس ترحب بالبيان الختامي للقمة العربية في البحرين

حزب الله يشن هجومًا بأكثر من 60 صاروخًا على مقرات قيادات إسرائيل

المقاومة تكشف عن وحدة السايبر السرية.. اختراقات جيش الاحتلال في "طوفان الأقصى"

عاجل.. المقاومة الإسلامية تمطر الدفاع الجوي الإسرائيلي بالصواريخ وصفارات الإنذار تدوي

الجريدة الورقية