بداية انقطاع الطمث المبكرة تزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة

تعتبر بداية انقطاع الطمث لدى النساء دون سن 45 في وقت مبكر يعتبره العلماء عاملا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة.

أفاد العلماء في جامعة فيينا الطبية أن بداية انقطاع الطمث تحت سن 45 عاما قد تكون بسبب استعداد المرأة لسرطان المثانة ووفقا للرابطة الأوروبية لجراحة المسالك البولية، يتم ذكر هذا الاتصال من قبل المتخصصين لأول مرة.

درس مؤلفو الدراسة الجديدة بيانات أكثر من 200000 امرأة أمريكية، ووجدوا أن الإصابة بسرطان المثانة أكثر شيوعا بين النساء منه بين الرجال، ومعدل الوفيات من هذا النوع من السرطان أعلى بنسبة 40٪ من معدل وفيات الرجال.



اتضح أيضا أنه داخل السكان الإناث نفسهن، يرتبط خطر الإصابة بسرطان المثانة بعامل بداية انقطاع الطمث على مبدأ التغذية المرتدة: كلما انخفض سن الدخول في سن اليأس، زاد احتمال الإصابة بالسرطان.

افترض العلماء: "بين النساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث قبل سن 45 عاما، فإن احتمال الإصابة بسرطان المثانة أعلى بنسبة 45٪ من النساء اللواتي انتهى حيضهن بعد سن الخمسين".

بشكل منفصل، أضاف الخبراء: إذا كانت هناك عادة التدخين في حياة المرأة، بالإضافة إلى بداية انقطاع الطمث المبكرة، فإن خطر الإصابة بسرطان المثانة يصبح أعلى، ويزداد إلى 53٪.

ما هو انقطاع الطمث؟

يحدد انقطاع الطمث انتهاء دورات الحيض ويتم التشخيص بذلك بعد مرور 12 شهرًا من دون دورة شهرية. يمكن حدوث انقطاع الطمث في عمر 40 أو 50 عامًا، إلا أن متوسط العمر هو 51 عامًا في الولايات المتحدة.

وانقطاع الطمث هو عملية حيوية طبيعية، ولكن يمكن للأعراض البدنية، مثل الهبّات الساخنة والأعراض النفسية لانقطاع الطمث إعاقة النوم أو خفض الطاقة أو التأثير في الصحة النفسية ويوجد العديد من العلاجات المتاحة بدءًا من تغييرات نمط الحياة إلى العلاج الهرموني.

يكون تأخر موعد الدورة الشهرية خلال الفترة السابقة لسن اليأس أمرًا شائعًا ومتوقعًا وغالبًا ما تتأخر الدورة الشهرية شهرًا وتعود، أو عدة أشهر ثم تبدأ في الانتظام مرةً أخرى لأشهر قليلة.

وربما تتكرر الدورات الشهرية على فترات أقصر، بحيث تقترب الدورات من بعضها ويكون الحمل ممكنًا بالرغم من عدم انتظام الدورة الشهرية إذا تأخرت الدورة الشهرية ولم تكوني على يقين من بدء انقطاع الطمث، ففكري في إجراء اختبار حمل.