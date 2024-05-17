9 شروط للتقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية

وظائف وزارة الخارجية السعودية.. بحث عنها الكثير من السعوديين، بعدما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى "ملحق"، للرجال النساء وفق لشروط وضوابط محددة.

وكتبت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، تفاصيل التقديم على وظائفها، موضحة أنها متاحة للكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين.

وأعلنت الوزارة أن التقديم يبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 9 ذي القعدة 1445هـ/ 19 مايو 2024، ويستمر حتى الخميس الموافق 15 ذي القعدة 1445هـ/ 23 مايو 2023.

معايير وتخصصات وظائف وزارة الخارجية السعودية

ولفتت الوزارة أن التخصصات المطلوبة جاءت كالتالي:

- علوم سياسية.

- علاقات دولية.

- دراسات دبلوماسية.

- اقتصاد.

- قانون.

- أمن دولي.

- حل النزاعات الدولية.

- حقوق إنسان.

- إعلام “علاقات عامة”.

- إدارة أعمال.

ووضعت وزارة الخارجية السعودية بعض الشروط المطلوبة لشغل وظائفها وفقًا للائحة الوظائف الدبلوماسية، وتتمثل في: