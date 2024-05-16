برواس حسين آخرهم.. مشاهير حول العالم "على كف السرطان" (تفاصيل بالصور)

أثارت المطربة العراقية نجمة أراب أيدول برواس حسين تعاطف الآلاف من جمهورها حول الوطن العربي، بعد إعلان إصابتها بالسرطان وخضوعها للعلاج في الوقت الحالي، وجاء ذلك خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بمنصة "إكس".

برواس حسين تعلن إصابتها بالسرطان:

كتبت برواس: "دايمًا راضية بالقضاء والقدر اللى الله كاتبه لنا.. نعم أننى أحارب مرض الخبيث (سرطان الأمعاء) حاليًا فى مرحلة العلاج.. الحمد لله والشكر على كل شىء.. ادعولى بالشفاء.. الله يحفظكم ويحفظنا من كل مرض وشر ويشفى جميع المرضى".

برواس حسين

مشاهير حول العالم على كف السرطان:

انضمت برواس حسين إلى قائمة المشاهير الذين يعانون من السرطان في الوقت الحالي، لتكون آخر من أعلنوا إصابتهم بالمرض الخبيث، وذلك بعد أيام من إعلان المطرب السعودي محمد عبده عن إصابته بسرطان البروستاتا، خلال تسجيل صوتي دار بينه وبين الشاعر السعودي، الأمير بدر بن عبد المحسن قبل وفاته.

برواس حسين

محمد عبده:

كشف عبده باكيًا إنه يتلقى حاليًا العلاج الكيميائي في باريس، حيث قال: "كان عندي سرطان في البروستاتا، وبأخذ إبرة (حقنة) كل 3 أشهر، وبعد يومين بتاريخ (السابع من أبريل) تنتهي الثلاثة أشهر، وأبدأ في الكورس الثاني"، متابعًا: "دخلت في مرحلة التعافي، والفحوصات المبدئية طيبة، وإنزيم السرطان ينخفض، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف بكثير من العمليات الأخرى".

محمد عبده

بهية راشدي:

بالتزامن مع إعلان كل من برواس ومحمد عبده، كشفت الفنانة الجزائرية القديرة بهية راشدي أيضًا، عن إصابتها بالسرطان وبدء رحلة العلاج، حيث قالت: "المرض ابتلاء من عند الله. والله إذا أحب عبداً ابتلاه.. شعرت بتعبٍ شديدٍ ودوارٍ بدون انقطاع، وفِي تلك الأثناء قصدت عيادة طبيب، لتظهر النتائج: إنه الداء الوبيل السرطان".

وأشارت بهية إلى إنها بدأت رحلة العلاج بالتوجه إلى مستشفيات العاصمة الجزائرية، مؤكدة إنها شعرت بالأمل والتفاؤل عندما رأت كفاءةَ الطاقم الطبي والأجهزة الحديثة المُتوفرة في المستشفيات والتي من المقرر أن تشرف على رحلة علاجها.

بهية راشدي

كيت ميدلتون:

في الوقت نفسه، كانت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، أعلنت في مارس الماضي عن إصابتها بمرض السرطان وخضوعها للعلاج الكيميائي، بعد أسابيع من التكهنات والشائعات التي لاحقتها بسبب اختفائها غير المبرر عن القصر الملكي منذ الاحتفال بعيد الميلاد، حيث وصل الأمر إلى أن البعض زعم وفاتها في حين اعتقد البعض الآخر أنها تركت زوجها الأمير ويليام بسبب خيانته لها.

كيت ميدلتون

ظهرت كيت، للمرة الأولى، علنًا بعد أسابيع من اختفائها، خلال مقطع فيديو مصورًا وهي تجلس على مقعد في حديقة ما، بملامح باهتة يبدو عليها التعب والإرهاق بسبب مرضها والعلاج الكيماوي الذي تخضع له، وطالبت بمنحها الوقت واحترام خصوصيتها ريثما تستكمل علاجها وتستعيد صحتها مجددًا.

كيت ميدلتون

وقالت كيت: "في يناير الماضي، خضعت لجراحة كبيرة وناجحة في البطن في لندن، في نفس الوقت الذي اعتقد الأطباء فيه أن حالتي غير سرطانية، وحينها تمت الجراحة بنجاح، ولكن اكتشفت بعدها إصابتي بالسرطان الأمر الذي تسبب لي في صدمة هائلة، ولكني أخضع حاليًا للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي وأصبحت بخير وصحتي تتحسن كل يوم".

الملك تشارلز الثالث:

ولم يكتفِ السرطان أن يحارب فردًا واحدًا من العائلة المالكة البريطانية، بل تمكن أيضًا من الوصول إلى الملك تشارلز الثالث، الذي أعلن قصر باكنغهام عن تشخيص إصابته بالسرطان في فبراير الماضي، ولازال يتلقى العلاج في الوقت الحالي.

تشارلز الثالث

كما أعلن أخيرًا تفاصيل جديدة حول معركته مع مرض السرطان، مشيرًا إلى أنه فقد حاسة التذوق بسبب تداعيات المرض والعلاج، وذلك خلال حديث أجراه مع أحد قدامى المحاربين في الجيش البريطاني "آرون مابلبيك"، الذي خضع للعلاج من السرطان العام الماضي.