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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مراقبة الأغذية تكثف حملاتها لفحص 158منشأة غذائية بالدقهلية

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

أعلن الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة مراقبة الأغذية، شنت حملات تفتيشية على 158 منشأة تبين أن 43 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة. 

وكشف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملات أسفرت عن  تحرير 139 محضرا وسحب 87 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت من إعدام 740كيلو من أغذية متنوعة و127 لتر  عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة.

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