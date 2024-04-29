تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية عرب مطير بأسيوط

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية عرب مطير التابعة إلى مركز الفتح في محافظة أسيوط، وذلك لمدة يومين متتالين.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، إنه سيتم تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية عرب مطير التابعة إلى مركز الفتح في محافظة أسيوط، لمدة يومين متتالين، وذلك اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، أنه يتم التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية بالمحافظة لتسهيل عمل القوافل الطبية، ويتم المتابعة المستمرة لسير عمل القوافل، وتوفير كافة سبل الدعم لها للقيام بعملها على أكمل وجه في الكشف على الأهالي.

وشدد حافظ علي تقديم خدمات القافلة الطبية بالمجان والتأكد من تلقي الخدمة وصرف الأدوية اللازمة للمرضى، لافتًا الى ان القوافل تأتي في إطار تنفيذ برامج وانشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع المحرومة بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط إلى أن القافلة تضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية بالمجان وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.