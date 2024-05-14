وزير الصحة يزور مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» ويشيد بالدمج بين الخدمات الطبية

على هامش مشاركته في أسبوع أبوظبي للرعاية الصحية..

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية لمستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» وذلك على هامش مشاركة الوزير في أسبوع أبوظبي للرعاية الصحية، الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

رافق الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الزيارة، السيد حسن النويس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42 والدكتور فهد الزاروقي، والسيد خالد الزغابي من مجلس إدارة المجموعة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بالاطلاع على المجسم التصميمي للمستشفى، واستمع إلى شرح للهيكل الوظيفي، والمساحة الكلية، والخدمات التي تقدمها المستشفى.

وأضاف «عبدالغفار» أن جولة الوزير تضمنت زيارة العيادات الخارجية، ووحدة الرعاية الحرجة، ووحدة الأشعة، حيث اطلع الوزير على أليات الحجز في العيادات، والمعايير المتبعة في وحدة الرعاية الحرجة، للحفاظ على حياة المرضى، وأحدث الأجهزة الطبية والخدمات المقدمة بوحدة الأشعة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد مركز المحاكة الذي يشغل طابق كامل في المستشفى، ويضن وحدات محاكاه للطواريء والرعاية الحرجة، ودعم الحياه الأساسي، ومناظير المعدة، مشيدا بالتطور الكبير والدمج بين الخدمات الطبية، والتكنولوجيا المتطورة.