بتكلفة 254 مليون.. محافظ أسيوط يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي المشايعة

ضمن مشروعات حياة كريمة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي المشايعة بمركز الغنايم بنسبة تنفيذ 85 %وذلك بطاقة 20/40 ألف م3/يوم بتكلفة تبلغ 254 مليون جنيه لخدمة قرى مركزى صدفا والغنايم ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركزى صدفا والغنايم في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري

جاء ذلك بحضور المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ومصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال بالجهاز التنفيذى لفرع الهيئة والمهندس عصام عبد الظاهر القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني لمديرية الاسكان والمهندس عمرو عبدالسلام نائب مدير فرع أسيوط بشركة المقاولون العرب, الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة .

و تفقد محافظ أسيوط الموقع والأعمال الجاري تنفيذها بمشروع توسعات محطة معالحة صرف صحي المشايعة بالغنايم المرحلة الثانية ثم استمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن عن محطة معالجة صرف صحي المشايعة ومكونات المشروع الذي تبلغ طاقته 20 / 40 ألف م3 /يوم وسيخدم قرى مركزى صدفا والغنايم موجها أهمية مراعاة جودة الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع.

وأوضح محافظ أسيوط، أن محطة معالجة صرف صحي المشايعة تأتي ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتي صدفا والغنايم الذي يتكون من 3 محطات رفع 2 بمركز صدفا ومحطة بمركز الغنايم و4 عدايات نفقية و3 عدايات بالحفر المكشوف ومحطة معالجة ثلاثية بقرية المشايعة بمركز الغنايم بطاقة 29 ألف م3/ يوم بتكلفة إجمالية 305 مليون جنيه بالإضافة إلى 3.7 مليون يورو "قرض أسباني" وذلك لخدمة 260 ألف نسمة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأوضح المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه وبلغ عدد مشروعات الصرف الصحي 153 مشروع بتكلفة 20 مليار منها 9 محطات معالجة ، لافتاً إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.