محافظ أسيوط يشارك في إفطار جماعي وليلة رمضانية لـ 8 آلاف أسرة

شارك اللوء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء أركان حرب عمرو جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، الليلة الرمضانية التي أقامتها المنطقة الجنوبية العسكرية، لأكثر من ثمانية آلاف أسرة من مختلف المحافظات بنطاق المسئولية وبمشاركة مختلف أطياف المجتمع، وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الإجتماعي ومايقرب من (40) جمعية من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الأطفال الأيتام وذوي الهمم، في إطار المسؤلية الإجتماعية للقوات المسلحة ودورها في دعم المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط والدكتور محمود عبدالعليم، والدكتور جمال بدر نائبي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والأنبا يوأنس اسقف ايبارشية أسيوط للاقباط الارثوذوكس والأنبا ثاؤفيلس أسقف ايبارشية منفلوط للاقباط الارثوذوكس، والأنبا دانيال لطفي مطران ايبارشية أسيوط للاقباط الكاثوليك ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وضياء مكاوي رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي وبعض قيادات وضباط المنطقة الجنوبية العسكرية ورجال الشرطة ورجال الدين الاسلامي والمسيحي.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم وحضور الافطار الجماعي مع أكثر من 8 آلاف أسرة، ثم كلمة الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف والأنبا يوأنس اسقف ايبارشية أسيوط والأنبا دانيال لطفي مطران الكاثوليك بأسيوط للترحيب بالحضور وتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد القيامة وأعياد الربيع، ثم شاهد الجميع بعض فقرات التواشيح الدينية والأغاني الوطنية بمشاركة فرق ثقافة أسيوط وفرق الانشاد الديني وبعض الموهوبين الشباب، وعروض التنورة وسط فرحة وسعادة من المشاركين في الليلة الرمضانية من الشباب والأطفال.

ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر لقائد المنطقة الجنوبية العسكرية على تنظيم الليلة الرمضانية الجميلة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأسر الأكثر احتياجًا وسط حضور كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، مشيدًا بدور المنطقة الجنوبية في دعم الأسر الأكثر احتياجًا في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يوفق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدفع عجلة التنمية وتحقيق آمال الشعب المصري.

وخلال الفعاليات القى اللواء أ. ح عمرو أحمد جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبناء المجتمع المدني ودعم جهود التنمية المستدامة والحياة الكريمة بمختلف محافظات الصعيد بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة، مؤكداً على أن الليلة الرمضانية تأتي إيمانًا من القيادة العامة للقوات المسلحة بالمسئولية الإجتماعية تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.