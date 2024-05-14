رفع كفاءة طلبة مدارس التمريض بالشرقية لترشيد استهلاك المضادات الحيوية

نفذت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، سلسلة محاضرات تثقيفية وتوعوية لطلاب وطالبات المدارس الثانوية الفنية للتمريض، والبالغ عددهم17 مدرسة بهم 1640 طالب وطالبة بمحافظة الشرقية، لرفع كفاءة الطلبة والطالبات بالمدارس والوعي الصحي لهم.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالشرقية؛ الدكتورة راندا محسن مديرة إدارة التدريب بالتنسيق مع اللجنة العلمية وقسم الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية، تحت إشراف الدكتور محمد نور الدين رئيس اللجنة، والدكتورة شريهان عادل رئيس القسم، بتنفيذ عدد من المحاضرات التثقيفية، تم خلالها توعية أكثر من 300 طالب وطالبة حتى الآن كمرحلة أولى، وذلك بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق، على أن تستمر هذه المحاضرات لتوعية جميع الطلاب والطالبات بمدارس التمريض.

تأتي هذه المحاضرات تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وتضمنت هذه المحاضرات التوعية ضد الاستخدام الخاطئ للمسكنات والفيتامينات والمضادات الحيوية، والتوعية بمخاطر المضادات الحيوية وترشيد استهلاكها، والتغذية العلاجية، وأهمية اليقظة الدوائية والصيدلة الإكلينيكية في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات، وكذلك محاضرات تخص أمراض الجهاز الهضمي، والمحاليل الوريدية، وشارك في إلقائها الدكتورة ولاء عبيد، والدكتورة آلاء عثمان، والدكتورة نورا بيبرس، والدكتورة أمل حسن، من فرق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات.

استمرار المحاضرات التثقيفية لتوعية جميع الطلاب والطالبات بالمدارس

ووجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية أثناء زيارته الأخيرة لمدارس التمريض بالمحافظة، منذ عدة أيام، بمتابعة الاختبارات الشفوية التي تمت بالمدارس، مؤكدا استمرار المحاضرات التثقيفية لتوعية جميع الطلاب والطالبات بالمدارس، واستمرار الحملات التوعوية والتثقيفية للمرضى بالمستشفيات وللمواطنين بالمحافظة، من خلال الإدارات الفنية المختصة بالمديرية، حفاظاً على الصحة العامة للمجتمع والفرد.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر والتقدير لمديرة إدارة التدريب، ولرئيس اللجنة العلمية، ورئيسة قسم الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية، وجميع المشاركين في هذا العمل، لجهودهم المبذولة لصالح أبنائنا الطلبة والطالبات والمواطنين بمحافظة الشرقية.