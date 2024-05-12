الشرقية: إجراء العمليات المتقدمة بمستشفى بلبيس بعد تشغيل ميكروسكوب جراحة المخ والأعصاب

قام الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور عيد النجار استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عماد عبدالعال أخصائي المخ والأعصاب، وبإشراف الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى، بإجراء ثالث عملية جراحية ميكروسكوبية دقيقة لإجراء إصلاح وتوصيل قطع أوتار اليد، لمريض يبلغ من العمر ٥٨ عامًا.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وتحقيق أقصي استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين، واستمرارًا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة، ورفع الأعباء عن المريض المصري بمحافظة الشرقية.



حيث تم استقبال الحالة بقسم الاستقبال والطوارئ، تعاني من قطع بأوتار اليد اليمنى، وتم على الفور إجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للمريض، وتم إجراء العملية الجراحية بفضل الله بنجاح، والحالة العامة مستقرة، والمريض الآن بحالة جيدة، ويتلقى الرعاية الصحية بقسم جراحة المخ والأعصاب، تحت متابعة الأطباء بالمستشفى.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن هذه العملية تأتي أيضاً بعد أيام قليلة من إجراء أول وثاني عملية مخ وأعصاب ميكروسكوبية متقدمة بمستشفى بلبيس المركزي، بعد تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، بدعم مستشفى بلبيس المركزي بجهاز ميكروسكوب جراحة المخ والأعصاب، بتكلفة تقديرية تصل إلى ١٠ ملايين جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لوزير الصحة والسكان ولرئيس قطاع الطب العلاجي، وأيضا لمدير عام الطب العلاجي، ولمدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ولمدير مستشفى بلبيس المركزي، ولجميع السادة الأطباء، وهيئة التمريض، والفريق المعاون، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.