الإمارات والناتو يبحثان أهمية ضمان الاستقرار في المنطقة

بحث المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع مساعد الأمين العام للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف شمال الأطلسي "الناتو" السفير بوريس روج، التطورات الإقليمية والدولية وقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية ضمان الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الإمارات و"الناتو" وسبل تطويرها بما يحقق مصالح الطرفين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

من ناحية أخرى، بحثت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي برئاسة محمد عيسى الكشف، اليوم، مع لجنة الصداقة في المجلس الوطني بتركمانستان برئاسة باتير بيلييف، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية.

وأكد محمد الكشف أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجا متميزا للعلاقات الثنائية لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية، منوها بأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال تبادل الزيارات والخبرات، والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن دعم توجهات البلدين في تسهيل توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية في مختلف القطاعات، للدفع بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

بدوره، أكد بيلييف عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وأهمية تطوير العلاقات في المجالات كافة، وتعزيز مختلف أوجه التعاون البرلماني لا سيما خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

"الهلال الأحمر الفلسطيني":استمرار إغلاق المعابر يهدد بكارثة إنسانية وصحية في قطاع غزة

حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني،اليوم "الثلاثاء"،من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة،جراء استمرار إغلاق المعابر،وذلك بعد سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه بالكامل.

وقالت الجمعية-في بيان صحفي-إن "استمرار إغلاق المعابر وخاصة معبر رفح الحيوي كونه الشريان الرئيس الذي يغذي القطاع برمته، ومنع قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بما فيها الطعام والدواء والوقود بشكل كامل،ينذر بكارثة إنسانية وصحية وشيكة".

وأضافت:"إن منع الإحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يعني أن المجاعة باتت وشيكة مع اقتراب نفاد مخرون الطعام،لا سيما مع استمرار العدوان المتواصل للشهر السابع على التوالي ونزوح ما يزيد عن 85% من السكان، حيث يعاني المواطنون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، في ظل شح المساعدات الإنسانية الشديد،الناجم عن منع وصولها من قبل قوات الاحتلال،في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن السلطة القائمة بالاحتلال يقع على عاتقها وحدها تأمين وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان القابعين تحت الاحتلال، وليس فقط السماح بدخولها".

وأشارت جمعية "الهلال الأحمر" إلى أن استمرار منع الاحتلال إدخال الوقود، يهدد بانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل، وخروج المستشفيات المتبقية عن العمل، إذا لم يتم توفير الوقود للمولدات الكهربائية، ولمركبات الإسعاف ومحطات تحلية المياه وشبكات الصرف الصحي".

وناشدت الجمعية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية الدولية التدخل العاجل بالضغط على سلطات الاحتلال لفتح المعابر وخاصة معبر رفح، والسماح بتدفق سلس ومستدام وكافٍ للمساعدات الإنسانية بشكل دائم ودون شروط أو قيود، بما يضمن إيصالها إلى المواطنين المحتاجين في شتى أرجاء القطاع.