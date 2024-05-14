محافظ أسيوط يتفقد إنشاء محطة معالجة صرف صحي المسعودي بأبوتيج

ضمن مشروعات "حياة كريمة"

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مشروع محطة معالجة صرف صحي قرية المسعودي التابعة لمركز أبوتيج بتكلفة إجمالية 14.2 مليون جنيه والجاري انشاؤها بطاقة استيعابية 1000 م3/يوم وشبكة انحدار بطول 8 كيلو لخدمة قرية المسعودي وتوابعها وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية.

رافقه خلال الجولة المهندس عصام عبدالظاهر القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة منى فرغلى مدير المكتب الفني لمديرية الاسكان والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال بالجهاز التنفيذى لفرع الهيئة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وتابع المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المسعودي والذي يخدم أكثر من 2500 مستفيد وتبلغ تكلفة المشروع 14.2 مليون جنيه كما تابع أعمال مد شبكات الصرف الصحي للمشروع.

واستمع إلى شرح من المهندس المقيم للموقف التنفيذي للأعمال ومراحل التنفيذ حيث أن المشروع يعمل بنظام المعالجة الثنائية المطابقة لقانون الصرف على المصارف الصناعية والمنفذ بتكلفة اجمالية 14 مليون جنيه والتقى بعض العاملين بالموقع مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية وبناءًا على الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية للأعمال تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية الشاملة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات للإسراع في معدلات التنفيذ بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز المحافظة والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفذ المشروعات بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات موجهًا بسرعة نهو الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة