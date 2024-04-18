عبدالغفار : 10 فرق مصرية شاركت في المسابقة الدولية للبرمجيات

اعلن قبل قليل الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشاركة 10 فرق من الجامعات المصرية بالمسابقة الدولية للبرمجيات التى تقام حاليا بمدينة الأقصر .

وأشار عبد الغفار على هامش المؤتمر الدولى للبرمجيات بمدينة الأقصر ، إلى أن المسابقة يشارك بها 2500 طالب من جامعات العالم ، حيث يتم التنافس بينهم على تقديم أفضل الأفكار بمجال البرمجيات ، التى تساهم فى خدمه قطاع الاتصالات ، التى يعد نواة لخدمه باقى قطاعات الدولة .

وقال أن الفريق الفائز سيكون هدف للشركات العالمية التى تسعى إلى الفوز بتلك العقول المميزة لتطوير أنظمتها ، مشيرا إلى أن ذلك دفع الشركات العالمية إلى رعايه المؤتمر .



وأوضح أن الأكاديمية حريصة على خروج ذلك الحدث العالمي فى أبهى صورة بعد أن تمكنت بالفوز بتنظيم ذلك الحدث من خلال كوادرها ، مشيرا إلى أن تلك الأحداث تساهم فى خدمه قطاع الاتصالات ، بجانب المساهمة فى الترويج المناطق السياحية.