خبير بالشأن الروسي يحذر من مرحلة شديدة الخطورة بعد هجوم موسكو (فيديو)

كشف الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات وخبير الشئون الروسية، إنّ الهجوم الإرهابي في موسكو لا يمكن بأي شكل من الأشكال فهمه بشكل مستقل، مضيفًا: “هذه عبارة عن حلقة في مسلسل طويل، هذه الحلقة هي البداية، وهو مقدمة لمرحلة شديدة الخطورة".

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت: “أننا أمام مرحلة في منتهى الخطورة ليس فقط على روسيا، وإنما على روسيا ومحيطها الحيوي كله بما في ذلك آسيا الوسطى والقوقاز ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية”، مشيرًا إلى أنه لا يمكن فهم هذا التفجير على أنه مجرد انتقام أو مجرد عقاب.

الهجوم في شمال روسيا

وأوضح، أنه عندما تأتي عناصر من أوكرانيا وتريد القيام بعمل إرهابي في روسيا، فمن الأفضل القيام بهذا العمل في جنوب موسكو وليس في شمالها، لأنه من الأقرب الهروب باتجاه أوكرانيا من الجنوب وليس من الشمال.