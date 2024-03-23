الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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كهربا يكشف سر خلافه مع مجدي عبدالغني: حسبي الله ونعم الوكيل (فيديو)

محمود عبالمنعم كهربا
محمود عبالمنعم كهربا

كشف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، سر خلافه مع مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، قائلا: "مضيت عقدي مع نادي الزمالك تمديد وجالي عقد احتراف في نادي اتحاد جدة السعودي في 2016، والعقود في 2016 كل سنة بتتغير في اتحاد الكرة، ومضيت العقد على بياض ثقة وحب في نادي الزمالك". 

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وأكد خلال لقائه مع برنامج "أسرار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم السبت، أن نادي الزمالك استغل إمضاؤه العقد على بياض دون بيانات أثناء إعارته لنادي اتحاد جدة، قائلا: "في 2017 ملوا العقد ووثقوه في 2018 وكان اللي مسئول عن لجنة شئون اللاعبين مجدي عبدالغني اللي العقد لازم يوصله ويشوفه سليم ولا لا ويوثقه".

كهربا: مجدي عبدالغني ظلمني

وأوضح: "بناء على كلام مجدي عبدالغني بتوثيق العقد إن الرسوم ادفعت وده مش صح، لأن الرسوم بتدفع في البنك وهما راحوا البنك بالعقد بتاعي وكام عقد من اللعيبة الجداد ودفعوا الرسوم وماكنتش كاملة، وماكنتش في العقود الجديدة لأني مضيت تمديد".

وأشار إلى أن كابتن مجدي عبدالغني لم يقرأ العقد ولم يتأكد من صحته، قائلا: "الظلم بقى في كده، ولما اتعملت القضية وزود المشكلة إن الاتحاد الدولي بعتوا له سألوه إن عقد كهربا سليم، وكان مكتوب في العقد 4 سنين مش سنة، ده كان الظلم". 

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