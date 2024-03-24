كهربا يوجه رسالة لمجدي عبدالغني: كل يوم بحسبن عليك ليه تظلمني؟ (فيديو)

وجه محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلى مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق، بعدما اتهمه بعدم التدقيق في عقده مع الزمالك الذي تسبب في فرض غرامة كبيرة عليه.

وقال خلال لقائه مع برنامج "أسرار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم السبت، إن مصلحة عبدالغني أهم من حبه للنادي الأهلي، متسائلا: "أنا شاب أكل عيشي من الكرة، ليه تظلمني وأنا من سن ولادك".

وأوضح كهربا: "لولا أنه أثبت أن العقد سليم كنت كسبت القضية، وجريت وراء حقي وماوقفش معايا، وحقي عند ربنا أنا ماوجهتوش ولا كلمته".

وأضاف: "بحسبن عليه في كل صلاة وربنا يجيب لي حقي في الدنيا والأخرة، وأنا لو كنت ظالم ربنا ماكنش وقف معايا وكرمني بـ5 بطولات مع النادي الأهلي، وهداف إفريقيا، ورجعت المنتخب في كأس أمم إفريقبا، ومستوايا كويس جدا الحمد لله، كل ده ربنا هيساعدني فيه، ولو اتواجهنا مع بعض مش هيعرف يرد"، مؤكدا أنه تعرض للظلم بسبب مصالح بين الكابتن مجدي عبدالغني وإدارة نادي الزمالك.

تفاصيل أزمة كهربا مع مجدي عبدالغني

وعن بداية الأزمة أوضح: "مضيت عقدي مع نادي الزمالك تمديد وجالي عقد احتراف في نادي اتحاد جدة السعودي في 2016، والعقود في 2016 كل سنة بتتغير في اتحاد الكرة، ومضيت العقد على بياض ثقة وحب في نادي الزمالك".

أن نادي الزمالك استغل إمضاؤه العقد على بياض دون بيانات أثناء إعارته لنادي اتحاد جدة، قائلا: "في 2017 ملوا العقد ووثقوه في 2018 وكان اللي مسئول عن لجنة شئون اللاعبين مجدي عبدالغني اللي العقد لازم يوصله ويشوفه سليم ولا لا ويوثقه".

وأوضح كهربا: "بناء على كلام مجدي عبدالغني بتوثيق العقد إن الرسوم ادفعت وده مش صح، لأن الرسوم بتدفع في البنك وهما راحوا البنك بالعقد بتاعي وكام عقد من اللعيبة الجداد ودفعوا الرسوم وماكنتش كاملة، وماكنتش في العقود الجديدة لأني مضيت تمديد".

وأشار إلى أن كابتن مجدي عبدالغني لم يقرأ العقد ولم يتأكد من صحته، قائلا: "الظلم بقى في كده، ولما اتعملت القضية وزود المشكلة إن الاتحاد الدولي بعتوا له سألوه إن عقد كهربا سليم، وكان مكتوب في العقد 4 سنين مش سنة، ده كان الظلم".