السبت 23 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سبب الخمول بعد الإفطار في رمضان (شاهد)

سبب الخمول بعد الإفطار
سبب الخمول بعد الإفطار في رمضان

كشف الدكتور محمد سامح طه، الباحث بمعهد بحوث الأغذية، أنه يفضل عند الإفطار مع آذان المغرب تناول اللبن أو البلح بالماء، لأن الصيام طوال 14 ساعة يجعل الخلايا في حاجة إلى سكريات وكربوهيدرات.

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 البلح باللبن أو الماء يعطي الجسم الطاقة التي يحتاجها 

وتابع خلال لقائه مع  برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن البلح باللبن أو الماء يعطي الجسم الطاقة التي يحتاجها ويستحسن أداء صلاة المغرب أولا ومن ثم تناول الطعام.

الخلايات تستمد الطاقة التي تحتاج لها وتكون المعدة مهيئة لدخول الطعام

ولفت الباحث بمعهد بحوث الأغذية، إلى أن الخلايات تستمد الطاقة التي تحتاج لها وتكون المعدة مهيئة لدخول الطعام لها وهضمه.

وأشار إلى أنه في البداية يجب أن تكون بالشوربة الدافئة والسلطة والبروتين ومن ثم الأرز والمكرونة والعيش والخضار، مطالبا بإخراج العصائر من الثلاجة قبل الفطار بنصف ساعة.

ونصح الباحث بمعهد بحوث الأغذية، بالعصير الفريش الطبيعي والاعتماد على السكر في الفاكهة أو إضافة قليل من السكر للتحلية أو استخدام العسل، محذرا من زيادة السكريات لأنها تؤدي إلى زيادة الخمول والكسل ومعها الأكل الدسم. 
 

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