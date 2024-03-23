حورية فرغلي تكشف حقيقة زواجها من نزار الفارس (فيديو)

كشفت الفنانة حورية فرغلي، حقيقة ارتباطها بالإعلامي العراقي نزار الفارس، مشددة على أنها لم يكن لها علاقة به، وأن فيديو خطبتهما كان من أجل "التريند" فقط، ولم تكن تعلم حقيقته، وكانت تظن أن ذلك من أجل المزاح، إذ كانت الحلقة يجري تسجيلها في منزلها، وبدأ الفيديو عندما تحدثت معه باللهجة الخليجية ليرد عليها بنفس اللهجة وبدأ الحوار يتصاعد بينهما.

وأوضحت حورية فرغلي، خلال لقائها مع برنامج "العرافة" المذاع على قناة"المحور"، اليوم السبت، إنهما لم يكن بينهما أي علاقة تربطهما ببعض، ولم تتابع الأخبار كثيرا.

وأكدت أنها فوجئت بشائعات ارتباطهما، قائلة: "كل شوية حد يبعتلي خبر، طيب هكذب وأكلمه، وعيب لما يقول بجبر بخاطرها، لاني وافقت ارقص معاه عشان أجبر بخاطره".

كيف ردت حورية فرغلي؟

وتابعت أنها قبل هذا الفيديو ومنذ فترة طلب الفارس عمل لقاء معها مرة أخرى والاعتذار لها أمام الناس، مضيفة: "استغل ذلك وعرض على اللي بيشتغل معايا 50 ألف جنيه عشان اللقطة والتريند، واتحرجت لما قال هجبر بخاطرها، ولكن جرحته لما قولتله أنت قصير هرقص معاك إزاي".