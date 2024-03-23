تغذية القومي للبحوث: الخضراوات والفواكه أنسب من الحلويات في رمضان (فيديو)

قالت الدكتورة ضحى عبده محمد رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنّه في ظل الظروف الحالية يكون الأكثر إتاحية لنا هو تناول الخضراوات والفواكه الطازجة في شهر رمضان، مشيرةً إلى أنها تحتوي على الفيتامنيات والأملاح المعدنية إضافة إلى كمية من الألياف الغذائية.

وأضافت "عبده"، في تقرير عرضه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: "الجسم يحتاج من 28 إلى 32 جرام من الألياف الغذائية، والألياف مهمة لأنها تمنحنا الإحساس بالشبع خاصة في فترة السحور، ويمكن الحصول عليها من الإفطار للسحور".

الخضراوات والفاكهة يمكن أن تعتبر الوجبة البينية للفطار والسحور

وتابعت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث: "الخضراوات والفاكهة يمكن أن تعتبر الوجبة البينية للفطار والسحور كسناكس أفضل من الحصول على الحلويات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر كما أنها تتسبب في العطش الشديد".

طبق السلطة في شهر رمضان يجب أن يتضمن كل الألوان

وواصلت: "طبق السلطة في شهر رمضان يجب أن يتضمن كل الألوان ويجب أن نكثر من الألوان، مثل الفلفل بألوانه المختلفة والبقدونس والبنجر والطماطم والفجل ويمكن أن نتناول الفراولة الذي يحتوي على مضاد للأكسدة".

