أستاذ علوم سياسية: مواقف جوتيريش شجاعة تقف ضد إجرام الاحتلال (فيديو)

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بزيارته إلى رفح يريد تأكيد وقفته مع القضية الفلسطينية، خاصة أنها ليست الزيارة الأولى له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، السبت، أن جوتيريش، وجه رسالة للعالم بسبب الممارسات الإجرامية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأوضح أنه يقر بزيارته اليوم لمعبر رفح، أن فتح المعابر الستة أمر ضروري لتقديم المساعدات للقطاع المنكوب، مضيفًا أن مواقف أمين عام الأمم المتحدة اتسمت بالشجاعة.

وذكر أن أهم رسالة أكد عليها، هو تحميل المجتمع الدولي المسؤولية من أجل تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ومن خلال مصر.

وتابع: “جوتيريش، أكد ضرورة إنهاء الاحتلال للقطاع، وأن على المجتمع الدولي أن يقر بأن من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش حياة سلام”.

جوتيريش في رفح

وزار معبر رفح في رمضان لمشاركة المعاناة مع أهالي قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن قلبه ينفطر حزنًا على أهل غزة بعد سمع شهادات المصابين في العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال خلال تغريدة له على موقع "إكس" اليوم السبت: "التقيت اليوم بمدنيين فلسطينيين في المستشفى العام بالعريش، ينفطر قلبي حزنا بعد سماع شهادات المصابين الفلسطينيين أو المنفصلين عن عائلاتهم".

وتابع: "حان الوقت للوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، حان الوقت لإسكات الأسلحة".