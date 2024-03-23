رد قوي من حورية فرغلي على علاقتها بحسن شاكوش ورحلة العين السخنة

ردت الفنانة حورية فرغلي عن سؤال الإعلامية، بسمة وهبة، حول وجود علاقة بينها وبين حسن شاكوش وذهابها إلى العين السخنة معه في رمضان الماضي.

وقالتر خلال لقائها مع برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي "النهار"، والمحور"، اليوم السبت: "ما تسألي مرات شاكوش مش هي اللي عارفة، مش عارفة كويس أوي هي مين ومارضيتش تنزل وتقول حورية لا".

وتابعت: "نزلت على الفيسبوك وطلبت منها أنها ليه بتجيب اسمي طالما عارفة هي مين؟، وليه كل الناس نسيت كل الأسامي اللي تالت حرف فيها ر، وماسكين في حورية، وليه شاكوش قدم لي قصيدة اعتذار على الفيسبوك".

وواجهت فرغلي بسمة وهبة بأنها تجرأت وذكرت أن "حورية فرغلي تُفصح عن البنت اللي كانت مع شاكوش"، قائلة: "بتجيبي اسمي في حاجة زي كده، أنا أعرف حد كان في الويك إند مع شاكوش، وتبقى صاحبتي"، متسائلة: “أنت عايزة ايه بالظبط، أنت ازاي تجرأتي تجيبي اسمي أصلا؟!!”.

حوري تواجه بسمة وهبة

وعبرت حورية عن استيائها بسبب معرفة الناس من هي الفتاة التي كانت برفقة شاكوش في العين السخنة، ولم يفصحوا عن اسمها ونفي التهمة عنها، مضيفة: "ماحدش قال مش حورية، ولا قال حرام عليكوا بطلوا كلام عن حورية، وكنت اتمنى يا بسمة إنك تقولي إن مش حورية اللي كانت معاه، واتعرفت هي مين في الآخر، ليه تحطوني في أخبار زي دي؟".

وأكدت: "عمري ما شوفت حسن شاكوش ولا معايا رقمه، لكن خدت رقم تليفونه وكلمته وقت ما قالت طليقته إني كنت معاه، وقولت له غيه اللي كتبته ده، قال والله أنا رفعت عليها قضية، وطليقته عملت كده عشان "التريند".