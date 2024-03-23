تفاصيل اختفاء فصل الربيع في مصر بسبب التغيرات المناخية (شاهد)

كشف تحسين شعلة، خبير المناخ وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، تفاصيل تغير التوقعات بحالة الطقس ودرجات الحرارة كل ساعة عبر التطبيقات على الهواتف، موضحا أن هذا ناتج عن التطرف في الظواهر الجوية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن شهر مارس شهد تقلبات جوية كثيرة منها ارتفاع درجات الحرارة ثم انخفاضها قبل أن تسقط الأمطار وتنشط الرياح في وقت آخر من الشهر ذاته.

اليوم الواحد يشهد تقلبات جوية بين الحرارة والبرد والأمطار

وأضاف خبير المناخ وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، أن اليوم الواحد يشهد تقلبات جوية بين الحرارة والبرد والأمطار وهذا بسبب طبيعة الفترة الانتقالية بين الفصول حاليا.

وأوضح أنه لن يُرى مجددا فصل الربيع الذي كان يتميز باعتدال الجو، موضحا أن الربيع سيختفي بين الشتاء والفصل، حيث إن درجات الحرارة تصل على آخر الأسبوع الجاري إلى أعلى من 30 درجة.

الفارق المنخفض في درجات الحرارة بين الليل والنهار يكون مثار قلق من الصيف المقبل

واختتم أن الفارق المنخفض في درجات الحرارة بين الليل والنهار يكون مثار قلق من الصيف المقبل، لأن استمرار الإحساس بدرجات الحرارة نتيجة لزيادة الانبعاثات الكربونية سيجعلنا نشعر باستمرار الصيف ولن يكون الحال مختلف في الليل عن النهار.

