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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سلاف فواخرجي تروي واقعة إصابتها بالعمى.. فترة مرعبة والدم نزل من عيني

النجمة السورية سلاف
النجمة السورية سلاف فواخرجي

تطرقت النجمة السورية سلاف فواخرجي، إلى الحديث عن مرورها بفترة صعبة تعرضت فيها لفقدان البصر لأكثر من ساعة أو ساعتين، قائلة: "مرت بتجربة صعبة لما تعرضت لفقدان البصر لمدة ساعة وكانت تجربة سيئة جدا في حياتي وأكثر من ساعة أو ساعتين بطلت أشوف وكان بينزل دم مرعب".

وأوضحت سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ديكور التصوير والاضاءة خلال مشاركتها بمسلسل عنبر 6 وقع عليها بشبك حديد منذ حوالي 3 سنوات وما زالت يترك أثار عليها حتى الآن ولا تحب تذكر تلك الحادثة.

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وتابعت: "أثار الحادثة موجود وكتير جدا بتزعجني ولكن في هذه اللحظة كنت بصرخ عشان بطلت أشوف وكان في سواد وحسيت بالدم وكنت في اللحظة دي عايزة اشوف أولادي، وكنت في حالة هستيرية ومن أبشع التجارب اللي عشتها وأثرها باقي حتى هذه اللحظة".

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