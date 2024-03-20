سعاد صالح: لا يوجد نص يلزم الزوجة بخدمة زوجها

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن العرف هو أن تخدم الزوجة أولادها وزوجها في البيت، ولكن لا يوجد نص يلزم الزوجة بخدمة زوجها.

وأضافت سعاد صالح خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن بعض الفقهاء قالوا أن الأصل في عقد الزواج هو استمتاع كلا فرد بالأخر، وأن الزوجة عليها أن تتفرغ لزوجها، من أجل أن تسعده.

توفير خادمة للزوجة بعد الزواج

ولفتت سعاد صالح إلى أن المرأة إذا كانت تخدم في بيتها قبل الزواج، فعلى الزوج أن يوفر لها خادمة بعد الزواج، ولكن الزوجة إذا تنازلت عن حقها فلا مانع، العرف جعل المرأة أن تخدم زوجها في البيت.

