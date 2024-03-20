الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سلوى عثمان تكشف عن أقرب عمل درامي لقلبها في رمضان الحالي (فيديو)

سلوى عثمان
سلوى عثمان

قالت الفنانة سلوى عثمان إنها تشارك هذا العام في السباق الرمضاني بمسلسلات حق عرب والمعلم ومحارب.

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مسلسل حق عرب| سلوى عثمان تعلق بعد ظهورها بتقنية "de again"

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رمضان 2024.. شخصية سلوى عثمان في "نعمة الأفوكاتو"

وأضافت سلوى عثمان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى المصرية" مساء اليوم  "أقرب دور لقلبي دوري في مسلسل حق عرب وبجسد فيه شخصية والدة أحمد العوضى والعلاقة مترابطة معه للغاية فى المسلسل أكثر من شقيقة الثاني فوهو علي".

 أوشكت على الانتهاء من تصوير حلقات مسلسل حق عرب

وأشارت الفنانة سلوى عثمان إلى أنها أوشكت على الانتهاء من تصوير حلقات مسلسل حق عرب، مشيدة بالفنان أحمد العوضي وحبه لجميع طاقم العمل، موضحة أنها تشارك في مسلسل المعلم كضيفة شرف مع الفنان الكبير مصطفى شعبان.

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