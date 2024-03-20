سلوى عثمان تكشف عن أقرب عمل درامي لقلبها في رمضان الحالي (فيديو)

قالت الفنانة سلوى عثمان إنها تشارك هذا العام في السباق الرمضاني بمسلسلات حق عرب والمعلم ومحارب.

وأضافت سلوى عثمان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى المصرية" مساء اليوم "أقرب دور لقلبي دوري في مسلسل حق عرب وبجسد فيه شخصية والدة أحمد العوضى والعلاقة مترابطة معه للغاية فى المسلسل أكثر من شقيقة الثاني فوهو علي".

أوشكت على الانتهاء من تصوير حلقات مسلسل حق عرب

وأشارت الفنانة سلوى عثمان إلى أنها أوشكت على الانتهاء من تصوير حلقات مسلسل حق عرب، مشيدة بالفنان أحمد العوضي وحبه لجميع طاقم العمل، موضحة أنها تشارك في مسلسل المعلم كضيفة شرف مع الفنان الكبير مصطفى شعبان.