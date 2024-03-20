جايبني تضحك مصر عليّ.. أحمد شوبير يكشف سبب خلافه مع السبكي (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير كواليس خلافه مع المنتج السينمائي أحمد السبكي بسبب رفضه المشاركة في فيلم مستر إكس.

وقال أحمد شوبير، خلال الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار، مساء اليوم، قائلا: "عرض عليّ ووافقت في البداية دون السؤال عن أي تفاصيل، وسبق لي المشاركة في فيلم البدلة بعد أن طلب مني تامر حسني"

وأضاف أحمد شوبير: "ذهبت إلى اللوكيشن في فيلم مستر إكس، وكان السبكي قد طلب مني الظهور في مشهد واحد، لكني المفروض متجوز واحدة وكل شوية واحد يطلع من عندها فقلت له يا سبكي انت هتهرج".

جايبني تضحك مصر عليّ

وتابع الإعلامي الرياضي: "قلت للسبكي أنت جايبني تضحك مصر عليّ، يلا عم سلام عليكم، مكنش ينفع أشارك في الدور دا".