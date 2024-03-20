أحمد موسى في ذكرى تحرير طابا: مصر انتصرت على إسرائيل معركة الوثائق(فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجال مصر الأشداء نجحوا في تحرير سيناء وهم رجال القوات المسلحة، مبينا أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في مثل هذا اليوم عام 1982 رفع العلم المصري على أرض طابا.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم أن العدو الإسرائيلي كان متمسكا بطابا بشتى الطرق منها التغيير في العلامات الحدودية، لافتا إلى أن رجال مصر نجحوا في إعادة الأرض لمصر بعد رحلة شاقة وقوية ومهمة والتي سميت وقتها بمعركة الوثائق.

قضية طابا كانت وثائق وحجج قانونية تم تقديمها للمحكمة



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن قضية طابا كانت وثائق وحجج قانونية تم تقديمها للمحكمة، لافتا إلى أن رجال مصر دافعوا في المحكمة عن كل شبر من الأراضي المصرية.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الشعب المصري ساند الدولة والفريق القانوني بقوة في جنيف أثناء الدفاع على الأرض المصرية، مبينا أنه فور صدور الحكم احتفل الشعب المصري بالحكم التاريخي، واكتمل برفع الرئيس الراحل حسني مبارك العلم المصري على أرض طابا.