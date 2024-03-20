سلاف فواخرجي تعترف على الهواء: فكرت في قتل ممرضة لهذا السبب

قالت الفنانة سلاف فواخرجي إن من أكثر الأشياء التي أثرت في حياتها هو فقدان والدها، الذي رحل نتيجة خطأ طبي في المستشفى، خاصة أنها كانت مُرتطبة به كثيرًا منذ طفولتها.

أضافت في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على قناة الحياة أن والدها رحل نتيجة خطأ طبي على يد التمريض، وللحظة انفعالية بعد معرفتي بسبب الوفاة فكرت في الانتقام من الممرضة التي قامت بهذا الخطأ، وفكرت في قتلها، لأني شعرت وقتها أنها أخذت أكثر شئ غالي في حياتي.

وأكدت أن هذا الشعور زال سريعًا، وقالت انه قضاء وقدر، موضحة: «في النهاية سامحت والأمر عند الله ومتروك لحكمه وتقديره.. رب العالمين هو اللي بيسامح، وليس في استطاعتي فعل شيء أو بأيدينا شيء ولا يزال الأمر لي موجع».

ولفتت إلى أن حياتها عبارة عن قصة بسيطة وأبسط على أن تكون مسرحية، مؤكدة أنها شخصية محظوظة لأنها امتهنت مهنة التمثيل، لأنها تستطيع أن تعيش في عوالم كثير وشخصيات آخرين.

وأكدت أنها تُحب كل مراحل حياتها بصعابها وحزنها وإشراقها وخريفها، لأن في النهاية سلافة اليوم محصلة كل هذه الفصول التي مرت بها في حياتها.

وأضافت فواخرجي، أنها تربت ضمن البيئة السورية، في أسرة لأب وأم ديانتهم مُختلفة، لذلك تربت على أن ثقافتهما لا يعينها دين الآخر ولا انتمائها في التعامل والتعرف عليه، لذلك تقول دائمًا كما تعودت أن ديانتها سورية، ولا يعنيها في أي شخص سوى الأخلاق وحسن التعامل فقط.