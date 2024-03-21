الخميس 21 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لقاء الخميسي: بكلم والدي رغم وفاته وبيرد عليّا (فيديو)

الفنانة لقاء الخميسي
الفنانة لقاء الخميسي

قالت الفنانة لقاء الخميسي إنها لازالت تتحدث مع والدها رغم وفاته، مؤكدة أن والدها يرد عليها عن طريق رسائل معينة تستطيع فهمها.

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مفروض كنت أبقى مؤلف

وقالت لقاء الخميسي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على فضائية النهار، مساء الأربعاء: " بكلم والدي وبيرد عليّا، أنا بكلمه في الكتابة عندي كشاكيل بكتب فيها، أنا بعرف اكتب ومفروض كنت أبقى مؤلفة، وبيبعتلي رسايل في علامات حواليا لأني بركز جدًا في التفاصيل".

وتابعت لقاء الخميسي: "مبقتش صديقة ريهام حجاج، عشان المقارنة حاجة بتفسد الصداقة، إني اقارن نفسي بيكي مش حلو، ووارد نرجع أصحاب تاني، لأن اللي بيحب ميعرفش يكره أبدا".

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