نشرة التوك شو.. وعد من الحكومة بتراجع الأسعار ومفاجأة عن نقاب حلا شيحة

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا اليوم بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، موضحا أن الاجتماع جاء لمتابعة الأسواق وسط ارتفاع الأسعار غير المبرر.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الانخفاض الحالي ليس كافيا.. الحكومة تكشف موعد التراجع المأمول للأسعار (فيديو)



انسحب المطرب الشعبي سعد الصغير، على الهواء، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار، بعدما وصفته بالشيطان.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

سعد الصغير لبسمة وهبة: "لو أنا شيطان تبقي أنتِ ايه؟!"



أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أن زواجها من الفنان أحمد رمزي لا يعتبر زواج، إذ أنها تزوجته لفترة بسيطة جدًا لسبب خاص، متابعًا: "السبب الخاص اللي اتزوجني أحمد رمزي عشانه أنه كان عنده زوجة يحبها جدًا ومطلق مراته وهو انسان لأبعد الحدود".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

نجوى فؤاد: "اتجوزت عرفي كتير.. وزواجي من أحمد رمزي كأنه عشوة حلوة"



حلت الفنانة حلا شيحة ضيفة برنامج "على المسرح" الذي تقدمه منى عبد الوهاب مساء اليوم، ويذاع على ثلاث قنوات تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMSC) (الفضائية المصرية، وقناة الحياة وقناة cbc).

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا



أبدى الإعلامي أحمد موسى، غضبه بسبب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المصرية، مؤكدا أن الارتفاع الذي تشهده الأسواق مبالغ فيه وغير منطقي.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أحمد موسى: الحكومة مسئولة عن ارتفاع الأسعار ويجب إظهار "العين الحمراء" للتجار





قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال ممكناً، لكن إسرائيل تعتبر بعض مطالب حماس مبالغاً فيها.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أمريكا: إسرائيل لم تقدم لنا أي خطة عن حماية المدنيين في رفح



ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال "هل المرأة من الجانب الشرعي من الممكن أن تكون قائدة أو مسؤولة، أو زعيمة".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

سعاد صالح تكشف عن أسماء سيدات نبيات أرسلهن الله.. فيديو



علق الكاتب إبراهيم عيسى على تصريحاته المثيرة للجدل قائلا: "البعض يلومني إني براجع تصريحاتي وأغير أفكاري، وده الإنسان الصحي والطبيعي هو اللي يراجع أفكاره ويغيرها بمتغيرات الزمن والظروف والمعلومات والرؤية والنضج والسن والاطلاع

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

إبراهيم عيسى: لم أتراجع عن تصريحات الإسراء والمعراج.. والناس تصر على الفهم الخاطيء



أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن توفير السيولة الدولارية، جعل الدولة تنجح في توفير المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن سعر الدولار انخفض خلال تلك الفترة، وأصبح الدولار متوفرا في البنوك المصرية ما بين 48 جنيها إلى 49 جنيها.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الحكومة: تسعير السلع بناء على سعر الدولار الحالي (فيديو)

