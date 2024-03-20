أحمد شوبير يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة (فيديو)

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن إمكانية ترشحة رئيس لاتحاد الكرة: "مش هترشح لانتخابات اتحاد الكرة القادمة ولا هقف مع هاني أبو ريدة ولا عمرو الجنايني ولا أحمد مجاهد ولا جمال علام ولا هقف مع حد خالص".

وأضاف شوبير، في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار، أنه كان يتواصل بصعوبة مع هاني أبو ريدة عندما كانا يعملان سويا في اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، موضحًا: "وأنا نائب رئيس الاتحاد مكناش نعرف نجيب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد".

لي شعبية جيدة في الجمعية العمومية

وتابع شوبير: "هشوف الصالح العام وهحسب مين الناس الأفضل بالنسبة للانتخابات، معنديش مصالح وأنا اللي ممكن أخلي كفة حد توزن على حد في انتخابات اتحاد الكرة، أنا جامد، ومش بقول إني ممكن أجيب رئيس الاتحاد، ولكن لي شعبية جيدة في الجمعية العمومية، وزمان وأنا صغير كنت بستغل منصبي وعملي في الإعلام، وخرجت من اتحاد الكرة في عام 2009 حتى عام 2019 عندما عدت للعمل ولكني استمريت 6 شهور".