مش محتاجة حد يشرحلي.. لقاء الخميسي: مبحبش أسمع حد يتكلم في الدين (فيديو)

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إنها استمعت للكثير من الدعاة الذين يتحدثون في الدين، ولكنها لم تقتنع بجميع هذه الأمور.

وأضافت لقاء الخميسي خلال حوارها مع برنامج "أسرار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الثلاثاء “أنا بحب أسمع النقشبندي، لكن مبحبش أسمع حد بيتكلم عن الدين”.

مش محتاجة حد يشرحلي حاجة عن الدين



وأوضحت لقاء الخميسي: "أنا عيشت في بلد مش محتاجة حد يشرحلي حاجة عن الدين، لأن لما كنت في الإمارات كانت التربية الإسلامية جزء من المنهج ويمتحن فيه".

وتابعت لقاء الخميسي: "الشيخ مصطفى حسني جميل، ومريح وواعٍ ومثقف، ممكن أكون أنا مش مُحجبة، لكن بحب أسمعه جداً، لأن علاقتنا مع ربنا مش خناقة.. هو ليه أراء قبل كدا مش متقبلاها لكن في الغالب كلامه كويس".