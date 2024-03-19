حلا شيحة: كان نفسي وأنا صغيرة أكون راقصة (فيديو)

كشفت الفنانة حلا شيحة عن أمنياتها في صغرها، قائلة :"كان نفسي وأنا صغيرة أكون راقصة وستايلست .. وتقريباً دي الأمنية اللي معملتهاش".

كنت انجذب للرجال المتدينين

وأضافت حلا شيحة، في حوار مع الاعلامي منى عبدالوهاب، ببرنامج “ع المسرح”، المذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الثلاثاء: "كنت بنجذب للرجالة المتدينة وكنت بحب ارتبط بشخص علشان نصلي سوا ونقرأ قرآن سوا".

وأشارت الفنانة حلا شيحة، إلى أنها تلقت هجوما كبيرا، لأن هناك أشخاص كانوا مع عودتها للفن وآخرين رفضوا عودتها، إلا أنها كانت فى منطقة ثالثة عن هذين الرأيين، مشيرة إلى أنها مرت بظروف قوية، وكان لا بد أن تتخذ قرارا فى حياتها.

وأضافت : "أنا مش مودية خالص، واتضايقت لما قالوا عني كدة"، مشيرة إلى أنها علاقتها بربنا هى من تحددها، وتأخذ وقتا طويلا، وهناك علماء يدفعون سنوات من حياتهم ليصلوا لحكمة صغيرة تكون حقيقية.

استضافت الليلة الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها الرمضاني، «ع المسرح»، والمُذاع عبر 3 شاشات وهم «الفضائية المصرية» و«الحياة» و«cbc» بجانب عرضه على منصة WATCH IT.

وكشفت حلا شيحة المقرر أن تُعرض حلقتها على جزأين الليلة وغدًا، الكثير عن كواليس عودتها من قرار اعتزال الفن، وعن أزمة الحجاب، وترد خلال الحلقة على الهجوم التي تعرضت له من قِبل الفنانين بعد شطبها من نقابة المهن التمثيلية وأزمتها مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كما تتطرق حلا في الحديث للعودة وانضمامها لمسلسل "إمبراطورية ميم" الذي يُعرض في الموسم الرمضاني الحالي، والتي تشارك فيه البطولة مع النجم خالد النبوي، ويُعرض حصريًا على قناة DMC، وتطرق الحديث لبعض الأسرار في حياتها الشخصية وعلاقتها بأبنائها وعن خططها الفنية للمستقبل.