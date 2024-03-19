الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

حلا شيحة: كان نفسي وأنا صغيرة أكون راقصة (فيديو)

الفنانة حلا شيحة
الفنانة حلا شيحة

كشفت الفنانة حلا شيحة عن أمنياتها في صغرها، قائلة :"كان نفسي وأنا صغيرة أكون راقصة وستايلست .. وتقريباً دي الأمنية اللي معملتهاش".

txt

حلا شيحة: بحب الحجاب بس مش هقدر ألبسه (فيديو)

txt

حلا شيحة تكشف مفاجأة حول سبب ارتدائها النقاب

كنت  انجذب للرجال المتدينين

وأضافت حلا شيحة، في حوار مع الاعلامي منى عبدالوهاب، ببرنامج “ع المسرح”، المذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الثلاثاء: "كنت بنجذب للرجالة المتدينة وكنت بحب ارتبط بشخص علشان نصلي سوا ونقرأ قرآن سوا".

وأشارت الفنانة حلا شيحة،  إلى أنها تلقت هجوما كبيرا، لأن هناك أشخاص كانوا مع عودتها للفن وآخرين رفضوا عودتها، إلا أنها كانت فى منطقة ثالثة عن هذين الرأيين، مشيرة إلى أنها مرت بظروف قوية، وكان لا بد أن تتخذ قرارا فى حياتها.

وأضافت : "أنا مش مودية خالص، واتضايقت لما قالوا عني كدة"، مشيرة إلى أنها علاقتها بربنا هى من تحددها، وتأخذ وقتا طويلا، وهناك علماء يدفعون سنوات من حياتهم ليصلوا لحكمة صغيرة تكون حقيقية.

 

استضافت الليلة الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها الرمضاني، «ع المسرح»، والمُذاع عبر 3 شاشات وهم «الفضائية المصرية» و«الحياة» و«cbc» بجانب عرضه على منصة WATCH IT.

وكشفت حلا شيحة المقرر أن تُعرض حلقتها على جزأين الليلة وغدًا، الكثير عن كواليس عودتها من قرار اعتزال الفن، وعن أزمة الحجاب، وترد خلال الحلقة على الهجوم التي تعرضت له من قِبل الفنانين بعد شطبها من نقابة المهن التمثيلية وأزمتها مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

 

كما تتطرق حلا في الحديث للعودة وانضمامها لمسلسل "إمبراطورية ميم" الذي يُعرض في الموسم الرمضاني الحالي، والتي تشارك فيه البطولة مع النجم خالد النبوي، ويُعرض حصريًا على قناة DMC، وتطرق الحديث لبعض الأسرار في حياتها الشخصية وعلاقتها بأبنائها وعن خططها الفنية للمستقبل.

 

الجريدة الورقية