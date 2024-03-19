حلا شيحة تكشف مفاجأة عن زوجها السابق (فيديو)

أكدت الفنانة حلا شيحة، أن يوسف زوجها السابق، ووالد أولادها، ليس داعية إسلامي كما يعتقد البعض، موضحة أن طليقها شخص عادي لكن الكثيرون يطلقون عليه لقب الشيخ لأنه ملتحي ولذلك يعتقدون أنه داعية.

وأضافت حلا شيحة، في حوار مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج “ع المسرح”، المذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، يوسف شخص عادي مثلنا ولم يكن مسلما وأعرفه من قبل إسلامه وكان الرجل الذي أحببته لأنه به المواصفات المحببة لدي من قبل إسلامه.

تزوجت يوسف بعد إسلامه بعام

وتابعت: "يوسف أسلم وبعدها بعام تزوجنا وشاء الله أن يجمعنا الله وأن أتزوج الرجل الذي أحببته وأنجبت منه 4 أطفال: