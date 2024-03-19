حلمي عبدالباقي يبكي على الهواء بسبب شقيقته (فيديو)

قال الفنان حلمي عبدالباقي، إن زوجته تُعد أجمل قصة حب في حياته، موضحا أنه بدأ يشعر بحب زوجته بعد مرور 3 أشهر على زواجهما ومع مرور الوقت و"العشرة الطيبة" زاد رباط الحب بينهما.

ودخل حلمي عبدالباقي في نوبة بكاء خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على فضائية الحدث اليوم، بعد عرض صورة شقيقته الراحلة، قائلًا: أنا بالنسبة لأخواتي رمز العيلة، أختي من أجمل الشخصيات في حياتي وعشقتها بعد وفاة أمي وأبويا، فأصبحت تحل محلهما “كنت بعتبرها أمي وأبويا وبعشق التراب اللي بتمشي عليه، أختي كانت حاجة ملائكية”.

أنا ديكتاتور في بيتي

وأضاف حلمي عبدالباقي: "أنا ديكتاتور في بيتي ورجعي ورفضت دخول بناتي الأربعة عالم الفن خوفاً عليهم "المشوار صعب جدًا"، وأقنعتهم بوجهة نظري، لأن المناخ العام حاليًا غاية في الصعوبة ويدفعك للتمسك برأيك، وبناتي الآن إحداهن طيبة والأخرى مهندسة ديكور، واثنتين يعملن في مجال الإعلام.