نشرة التوك شو.. حرب سعد الصغير وبوسي تشتعل وخالد يوسف يرفض السينما النظيفة

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



حل مطربا المهرجانات حمو بيكا وكزبرة ضيفين في الحلقة السابعة من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

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رد المطرب الشعبي سعد الصغير، على المطربة بوسي بشأن اتصالاها به وطلبها منه ألا يتدخل في المشكلات بينها ووالدها.

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سعد الصغير يرد على بوسي: كذابة ومنعت أبوها من حضور فرحها



قال المخرج خالد يوسف، إنه ضد السينما النظيفة وخاض حرب ضد هذه الفكرة خلال 10 سنوات، مشددًا على أنه ضد مصطلح السينما النظيفة بكل ما يحمله من معنى، وهو مصطلح قاصر.

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خالد يوسف: أنا ضد السينما النظيفة ومن يرفض التلامس فهمه قاصر (فيديو)



علق الإعلامي أحمد موسى، على القمة المصرية الأوروبية، قائلا: "الاجتماع السباعي اليوم في القاهرة تحدث فيه القادة الأوروبيون عن قيمة ومكانة مصر، واستقرار بلادهم النابع من استقرار مصر".

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أحمد موسى: مصر سبب الاستقرار الأمني لدول أوروبا (فيديو)



قال الإعلامي إبراهيم عيسى، “أنا في المرحلة الأخيرة من الحياة، والموت قريب وده يستلزم الصدق والوضوح”.

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إبراهيم عيسى: اقتربت من الموت وهذا يلزمني بالصراحة والوضوح (فيديو)



قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على الندية والشمولية تحقيق التنمية"، متابعا: "هناك من يراهن على مستقبل مصر الجيد والأفضل".

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متحدث الرئاسة: دول الاتحاد الأوروبي أدركت حجم دور مصر الرشيد (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين تحدثت على مؤتمر استثماري عالمي منتصف العام الثاني بمشاركة مصر، وهذا يعني رؤية أوروبية لمصر في مجال الاستثمار الصناعي والزراعي والتبادل التجاري".

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أحمد موسي عن القمة المصرية الأوروبية: هذا المشهد لم يحدث إلا بمصر



كشف الفنان الكوميدي أحمد حلمي سر الخواتم الثلاثة التي يحرص على ارتدائها باستمرار وقصة كل منهم ومن أين حصل عليه.

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جمجمة وجزء من كسوة الكعبة.. أحمد حلمي يكشف سر خواتمه الثلاثة (فيديو)



قال الفنان الكوميدي أحمد حلمي إنه كتب فيلمين منذ أكثر من عشر سنوات ولكنه لم يهتم حتى الآن بإنتاجهم، مؤكدا أنه أيضا رسام ولديه رسومات عديدة.

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كتبه بنفسه.. أحمد حلمي يكشف مفاجأة عن فيلمه القادم مع منى زكي(فيديو)

