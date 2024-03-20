"محلية النواب" تكشف سبب تأخير لائحة قانون التصالح الجديد بمخالفات البناء (فيديو)

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تأخير لائحة قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يعود لعدة أسباب وهى أن هناك وجهات نظر مختلفة بين الجهات صاحبة الأمر، متابعا أن التشابك قي وجهات النظر سببا قويا في تأخيره.

البرلمان تعامل برشد شديد مع الحكومة في ملف تأخير لائحة قانون التصالح

وأضاف أحمد السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج على حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن البرلمان واجه الحكومة بخصوص موضوع تأخير لائحة قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، مضيفا أن البرلمان برئاسة المستشار حنفي الجبالي تعامل برشد شديد مع الحكومة في هذا الملف الهام.

وتوقع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خروج اللائحة سريعا وخلال الفترة المقبلة، بعد أحداث التوافق بين كل وجهات النظر في هذا الملف الهام.