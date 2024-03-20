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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس نادي مودرن فيوتشر يكشف تطورات هامة في حالة أحمد رفعت الصحية(فيديو)

أحمد رفعت
أحمد رفعت

أكد الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أنه تم رفع كل أجهزة التنفس الصناعي عن اللاعب أحمد رفعت، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها عقب توقف عضلة قلبة خلال إحدى مباريات الفريق الأسبوع الماضي.

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ناقد رياضي : حالة أحمد رفعت جرس إنذار للكرة المصرية

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رئيس مودرن فيوتشر يكشف تطورات حالة أحمد رفعت

وأضاف رئيس نادي مودرن فيوتشر خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه خطوة مهمة، وبدأ اللاعب أحمد رفعت حاليًا في استعادة الوعي بشكل تدريجي.

 استمرار التحسّن لحالة اللاعب أحمد رفعت


وتابع رئيس نادي مودرن فيوتشر: “نتوقع استمرار التحسّن لحالة اللاعب أحمد رفعت، وعودة التنفس بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة”، لافتًا إلى أنه بعد ذلك سنتعامل مع باقي المشاكل التي يعاني منها اللاعب.

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