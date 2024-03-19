مصر حذرت.. أحمد موسى يكشف مخطط نتنياهو في نقل معبر رفح (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد خلالها أنه لا عودة للسلطة الفلسطينية لقطاع غزة، تشير إلى أن قطاع غزة بالكامل تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أحمد موسى خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم رئيس وزراء دولة الاحتلال أرسل وفدًا رفيع المستوى إلى واشنطن ليعرضوا خطة اقتحام رفح على الأمريكان، مشيرا إلى أن نتنياهو يريد إبادة 1.5 مليون فلسطيني موجودين في رفح ويقول إنه لا بدائل أمامه سوى هذا الخيار.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن نتنياهو تحدث عن نقل معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم المخصص للشاحنات والذي يبعد 5 كيلو مترات جنوب رفح.

نتنياهو يريد نقل معبر رفح من الجانب الفلسطيني



وأردف أن رئيس وزراء دولة الاحتلال يريد نقل معبر رفح من الجانب الفلسطيني لأنه لا يملك سيطرة على المعبر من ناحية مصر، لافتًا إلى أن هذه الخطة ليست وليدة مارس 2024 وإنما سرّبها الإعلام العبري منذ نهاية العام الماضي.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن قطاع غزة يحتاج بضع سنوات حتى يعود لما كانت عليه قبل 7 أكتوبر 2023 ورغم ذلك لن يعود إلى ما قبل هذا التاريخ، إضافة إلى قرابة 100 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.

مصر حذرت من اقتحام محور فيلادلفيا



واختتم أن نتنياهو يدرس قيام شركات إسرائيلية بمهام نقل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، موضحًا أن نتنياهو يتحدث عن اقتحام محور فيلادلفيا وهو الأمر الذي حذّرت منه مصر سابقًا.