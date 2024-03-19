الحضري أهانه ووصفه بالغلاوي.. شوبير يستسلم ويعترف: السد العالي أفضل مني (فيديو)

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إنّ مشكلة عصام الحضري تكمن في الاندفاع والتسرع، موضحًا: "مرة واحدة يقول كلمتين من غير لازمة ولا داعي".

وأضاف شوبير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي النهار والمحور: "كلما سُئلت عن الحارس الأفضل في تاريخ مصر، أقول إنه عصام الحضري وأنا مغمض العينين، وهذا تاريخ وأرقام لا يمكن لأحد تكذيبها".

وتابع: «من حقي ألا أقول إنه الأفضل، يمكن أن أقول إنني الأفضل أو ثابت البطل أو إكرامي، لكن عصام الحضري أفضل مني ومن أي حارس في تاريخ مصر، فقد فاز بثلاثة ألقاب لبطولة كأس الأمم الأفريقية ولعب كأس العالم وهو في السادسة والأربعين من عمره».

وأوضح: «عصام درب حراس مرمى المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي والمنتخب السوري، أما أنا فإعلامي وتجاوزت الستين من عمري، وبالتالي لا يعقل أن أكون منشغلا به حتى الآن، ولا مشكلات بيني وبين أي شخص آخر».

شوبير الغلاوي

وفي حلقة في برنامج اللعيب عبر قناة إم بي سي مصر عرضت في ديسمبر 2022، كشف عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن كيفية إجباره أحمد شوبير، وحارس الأهلي الأسبق على الاعتزال، وذلك في فترة لعبهما معًا بالنادي الأحمر.

وقال : “كنت بجري 7 كيلو من كفر البطيخ إلى دمياط علشان مش معايا فلوس، لكن كان عندي طموح ليس له حدود أن أوصل لأبعد مدى وأكون حارس المنتخب والنادي الأهلي”.

وشدد الحضري:” المهندس خالد مرتجي والكابتن ثابت البطل والمهندس عدلي القيعي خلصوني من دمياط واختاروني ووقعت في بيت عدلي القيعي لمدة 5 سنوات بـ50 ألف جنيه في الموسم أي 250 ألف جنيه طول مدة العقد، والفضل يرجع للكابتن ثابت البطل.

وأردڤ:” انتقلت إلى النادي الأهلي انتقال حر من دمياط، والمدير الفني هولمان أصر على ضمي، وأول ماتش ليَّ كان اتحاد البليدة الجزائري وكسبنا البطولة العربية”.

وتابع الحضري: “أول مباراة شاركت فيها بالدوري كان أمام المصري البورسعيدي وكسبنا 1/0، وعملت أداء كويس جدًّا، وبعد كده لعب الكابتن شوبير ماتش الزمالك”.

وأكمل:” كنت هشارك في مباراة المريخ البورسعيدي وحصلت مشكله، واشترك شوبير بدلا مني، واتصاب بعد 10دقايق، ونزلت أنا ومن وقتها ومسكت الفرصة ولعبت أساسي، ورجع من الاصابه مرجعش تاني واعتزل نهاية الموسم ومقدرش عليا”.

واوضح:”لعبت مع كابتن شوبير والمنافسة معاه كانت شرسة في البدايه، كنت عندي 24 سنه ومتأسس بطبيعتي، ماوصلت له كان بسبب منافسة شوبير ليا وهو بيغل وبيموت نفسه في التمرين، وكل لما يغل ادرب اكتر لحد ماقرر يعتزل”.

واختتم: “مصطفى شوبير افضل من والده، ولابفرح ولابضايق شوبير بكلامي، وبقول كلمة حق، قعدة مصطفى في الاهلي مش كويسه له، ولازم يطلع يلعب بره”.