سعد الصغير يرد على بوسي: كذابة ومنعت أبوها من حضور فرحها

رد المطرب الشعبي سعد الصغير، على المطربة بوسي بشأن اتصالاها به وطلبها منه ألا يتدخل في المشكلات بينها ووالدها.

بوسي كدابة

وأضاف سعد الصغير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، مساء اليوم الأحد: "والمصحف ده ه ما كلمتني، دي كدابة، كلمت وسيط وقلت له يقولك أبوكي بيقولك أنا آسف، ما ردتش عليّا وما كانتش عاوزة تحل مع أبوها".

وتابع: "في يوم الفرح أرسلت رسالة لوالدها طالبته فيها بأن يرتدي بدلة وأخبرته بأنها ستخصص له سيارة تحضره للفرح".



ووأردف سعد الصغير: «اللي حصل إنها ثبتته عشان تمنعه يجي الفرح، وكل شوية يكلمني وأقوله إن شاء الله جايه وما رضتش أقوله إنها ثبتته؛ لأني ما كنتش عارف أقوله إيه».

هاجمت المطربة الشعبية بوسي، المطرب الشعبي سعد الصغير بسبب ظهوره مع والدها الراحل على الهواء في برنامج في فترة كانت تشهد خلافات قوية بينهما، قائلة: «ما يصدق يطلع عليّ أي كلمة أو حد يقول عليّ حاجة ينط زي الفرقع لوز ويقعد يفرش الملاية؟!».

وأضافت بوسي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «النهار» و«المحور»: «إيه الجو البلدي ده بجد؟! مش فاهماك، عمري ما هرد عليك عشان أنا أكبر من كده بكتير».

وتابعت المطربة الشعبية: «ياما عملت كتير لأبي وإخوتي موجودين وشايفين حصل ايه، وبيت أبي مكنش فاضي، لكن أخي أحضر أبي ليعيش في شقة أمي، لأن أبي كان يكسر الإيجار ولا يدفعه، وجابه يعيش جنبه، وأبي كان بيشتغل وكنت بديله، وفي النهاية يبقى أبي».

ونوهت إلى أنّها لم تقصر مع والدها أبدا، موضحةً: «أبويا عمره كان في حياتنا وطلع مع سعد الصغير وغيره عشان كانوا بيستغلوه ضدي، ولما سعد الصغير حب يتدخل بيننا قلت له متدخلش نفسك في حاجة زي دي».

وأضافت أن سعد الصغير وغيره كانوا يستغلون سوء علاقتها بوالدها: «كانوا بيدفعوا له فلوس ويتكلموا معاه عشان يحاربوني بيه، مش هيلاقوا مادة خام أحسن من كده».

وتابعت المطربة الشعبية: «كنت أمنح أبي المال، لكنه كان طماعا، وطلبت منه أكثر من مرة عدم الإدلاء بأي تصريحات عن العلاقة بيننا منعا من الفضائح لكنه لم يستجب لي، أحيانا كنت أمنحه المال، فأجده يهاجمني في اليوم التالي مباشرة ويقول إنني لا أسأل عنه أو رامياه .. من امتى رميته؟! ولما قال بوسي بنتي مش بتسأل فيّ وقافلة التليفون منعت عنه الفلوس».