متحدث الرئاسة: دول الاتحاد الأوروبي أدركت حجم دور مصر الرشيد (فيديو)

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على الندية والشمولية تحقيق التنمية"، متابعا: "هناك من يراهن على مستقبل مصر الجيد والأفضل".

وعلق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، على انعقاد القمة المصرية الأوروبية، قائلا، "دول الاتحاد الأوروبي أدركت حجم دور مصر الرشيد".

جميع القادة الأوروبيين أكدوا أنها قمة تاريخية

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "جميع القادة الأوروبيين أكدوا أنها قمة تاريخية"، لافتا: "مصر نجحت في تحقيق تحول في السياسات الأوروبية".

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن سعادتها بوجودها في مصر اليوم مع رئيس وزراء بلجيكا، ورئيس قبرص، ورئيس وزراء اليونان.

وقالت أورسولا، خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، اليوم الأحد، إن هذه اللحظة تاريخية.

وشددت على بأهمية ترفيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي وشامل، يشمل شراكة استراتيجية وشاملة، مؤكدة الموافقة على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والطاقة منخفضة الكربون، وإدارة الهجرة والاستثمار في التعليم والشباب.