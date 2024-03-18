كتبه بنفسه.. أحمد حلمي يكشف مفاجأة عن فيلمه القادم مع منى زكي(فيديو)

قال الفنان الكوميدي أحمد حلمي إنه كتب فيلمين منذ أكثر من عشر سنوات ولكنه لم يهتم حتى الآن بإنتاجهم، مؤكدا أنه أيضا رسام ولديه رسومات عديدة.

وقال أحمد حلمي خلال حواره اليوم مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “بيج تايم” على فضائية MBC، مساء اليوم أنه كتب فيلم خلال سفره عن فكرة لفيلم يقوم بتمثيله مع زوجته منى زكي.

فيلم وش وضهر

وتابع أحمد حلمي: “فيه فيلم من الفيليمين اللي كتبتهم هعمله مع منى زكي واسمه المؤقت وش وضهر والاسم عن غلاف كتاب له وش وضهر”