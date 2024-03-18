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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

كتبه بنفسه.. أحمد حلمي يكشف مفاجأة عن فيلمه القادم مع منى زكي(فيديو)

الفنان أحمد حلمي
الفنان أحمد حلمي

قال الفنان الكوميدي أحمد حلمي إنه كتب فيلمين منذ أكثر من عشر سنوات ولكنه لم يهتم حتى الآن بإنتاجهم، مؤكدا أنه أيضا رسام ولديه رسومات عديدة.

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أحمد حلمي: أول حب في حياتي كانت "خالة واحد صاحبي" (فيديو)

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وقال أحمد حلمي خلال حواره اليوم  مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “بيج تايم” على فضائية MBC، مساء اليوم أنه كتب فيلم خلال سفره عن فكرة لفيلم يقوم بتمثيله مع زوجته منى زكي.

فيلم وش وضهر

وتابع أحمد حلمي: “فيه فيلم من الفيليمين اللي كتبتهم هعمله مع منى زكي واسمه المؤقت وش وضهر والاسم عن غلاف كتاب له وش وضهر”

 

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