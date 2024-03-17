الأحد 17 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إبراهيم عيسى: اقتربت من الموت وهذا يلزمني بالصراحة والوضوح (فيديو)

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، “أنا في المرحلة الأخيرة من الحياة، والموت قريب وده يستلزم الصدق والوضوح”.

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وأضاف إبراهيم عيسى، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب،  ببرنامج “ع المسرح”، المذاع على فضائية “الحياة”، مساء اليوم الأحد: “كتبت مع أحمد زكي و محمد خان أعمالا كثيرة لم تظهر للنور، متابعا أنه يقدر الأعمال الفنية التي تكتب بشكل جيد”.

 موجود في قائمة الإغتـيال من عمر 27 سنة 

وتابع إبراهيم عيسى: “أنا موجود في قائمة الإغتـيال من عمر 27 سنة ولكن لا أخاف من سيء سوى الحوف على أولادي وهذا أمر طبيعي موجود لدى كل الآباء”

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