إبراهيم عيسى: اقتربت من الموت وهذا يلزمني بالصراحة والوضوح (فيديو)

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، “أنا في المرحلة الأخيرة من الحياة، والموت قريب وده يستلزم الصدق والوضوح”.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج “ع المسرح”، المذاع على فضائية “الحياة”، مساء اليوم الأحد: “كتبت مع أحمد زكي و محمد خان أعمالا كثيرة لم تظهر للنور، متابعا أنه يقدر الأعمال الفنية التي تكتب بشكل جيد”.

موجود في قائمة الإغتـيال من عمر 27 سنة

وتابع إبراهيم عيسى: “أنا موجود في قائمة الإغتـيال من عمر 27 سنة ولكن لا أخاف من سيء سوى الحوف على أولادي وهذا أمر طبيعي موجود لدى كل الآباء”